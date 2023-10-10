У Єврокомісії відхрестились від комісара Варгеї, який "зупинив" допомогу палестинцям

Європейська комісія заявила, що оголошення єврокомісара Олівера Варгеї про негайне призупинення фінансової допомоги палестинському народу було зроблене ним самостійно без проведення консультацій.

Про це на брифінгу у вівторок в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Оголошення, яке зробив єврокомісар Варгеї, відбулось без проведення консультацій із жодним членом Єврокомісії", – сказав Мамер.

Він додав, що цим питанням – заявою Варгеї – одразу ж зайнялися на внутрішній зустрічі у комісії, яка веде підготовку до регулярних засідань єврокомісарів.

"Був чіткий консенсус, що ситуація на місці розвинулась, ми повинні мати інший погляд на підтримку, яка надається Палестині. Це те, що ми відобразили у заяві, яку ми випустили пізніше цього дня", – зазначив речник.

Він підтвердив, що наразі не йдеться про призупинення фіндопомоги палестинцям, а мова йде про "перегляд".

"Перегляд означає, що ми "викладаємо речі на стіл" та дивимось на них. Це не означає, що до закінчення перегляду ми що-небудь призупинимо… Ґрунтуючись на цьому (перегляді), ми побачимо, які наступні кроки необхідно вжити далі", – додав Мамер.

9 жовтня єврокомісар Олівер Варгеї оголосив, що Європейська комісія вирішила призупинити фінансування проєктів розвитку на палестинських територіях після агресії терористичного угруповання ХАМАС проти Ізраїлю.

Пізніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив із заявою, що перегляд допомоги ЄС Палестині, оголошений Європейською комісією, не призупинить виплати.

Єврокомісія на своєму сайті пояснила, що "терміновий перегляд допомоги ЄС Палестині" спрямований на те, щоб фінансування з боку ЄС не дозволяло жодній терористичній організації опосередковано здійснювати напади проти Ізраїлю.

Читайте докладну статтю про те, як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні.