В Еврокомиссии открестились от комиссара Варгеи, "остановившего" помощь палестинцам

Европейская комиссия заявила, что объявление еврокомиссара Оливера Вархеи о немедленном приостановлении финансовой помощи палестинскому народу было сделано им самостоятельно, без проведения консультаций.

Об этом на брифинге во вторник в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Объявление, которое сделал еврокомиссар Вархеи, состоялось без проведения консультаций ни с одним членом Еврокомиссии", – сказал Мамер.

Он добавил, что этим вопросом – заявлением Вархеи – сразу же занялись на внутренней встрече в комиссии, которая ведет подготовку к регулярным заседаниям еврокомиссаров.

"Был четкий консенсус, что ситуация на месте развилась, и мы должны иметь другой взгляд на поддержку, которая предоставляется Палестине. Это то, что мы отразили в заявлении, которое мы выпустили позже в тот день", – отметил представитель.

Он подтвердил, что сейчас речь не идет о приостановлении финпомощи палестинцам, а речь идет о "пересмотре".

"Пересмотр означает, что мы "выкладываем вещи на стол" и смотрим на них. Это не означает, что до окончания пересмотра мы что-либо приостановим... Основываясь на этом (пересмотре), мы увидим, какие следующие шаги необходимо предпринять дальше", – добавил Мамер.

9 октября еврокомиссар Оливер Вархеи объявил, что Европейская комиссия решила приостановить финансирование проектов развития на палестинских территориях после агрессии террористической группировки ХАМАС против Израиля.

Позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с заявлением, что пересмотр помощи ЕС Палестине, объявленный Европейской комиссией, не приостановит выплаты.

Еврокомиссия на своем сайте пояснила, что "срочный пересмотр помощи ЕС Палестине" направлен на то, чтобы финансирование со стороны ЕС не позволяло ни одной террористической организации опосредованно совершать нападения против Израиля.

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