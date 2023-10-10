Зеленський почав переговори з президентом Румунії

Президент Україні Володимир Зеленський повідомив, що почав переговори зі своїм колегою Клаусом Йоганнісом під час візиту до Румунії.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

За його словами, на порядку денному – оборонна співпраця, безпека в Чорному морі та економічне співробітництво з акцентом на розвиток інфраструктури та створення робочих місць в обох країнах.

Розпочав переговори з @KlausIohannis.



На порядку денному – оборонна співпраця, безпека в Чорному морі й економічне співробітництво з акцентом на розвиток інфраструктури та створення робочих місць в обох країнах.



Українсько-румунське партнерство є чинником стабільності у Європі… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2023

"Українсько-румунське партнерство є фактором стабільності для Європи та за її межами", – зазначив Зеленський.

Президент України у вівторок вранці прибув з візитом до Румунії.

Візит Зеленського до Румунії – перший з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Глава румунського уряду Марчел Чолаку раніше повідомляв, що вирушить до Києва для завершення переговорів щодо подальшого експорту українського зерна до Румунії.