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Зеленский начал переговоры с президентом Румынии

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Вторник, 10 октября 2023, 13:40

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начал переговоры со своим коллегой Клаусом Йоханнисом во время визита в Румынию.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

По его словам, на повестке дня – оборонное сотрудничество, безопасность в Черном море и экономическое сотрудничество с акцентом на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест в обеих странах.

"Украинско-румынское партнерство является фактором стабильности для Европы и за ее пределами", – отметил Зеленский.

 
Inquam/Octav Ganea
 
Inquam/Octav Ganea

Президент Украины во вторник утром прибыл с визитом в Румынию.

Визит Зеленского в Румынию – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Глава румынского правительства Марчел Чолаку ранее сообщал, что отправится в Киев для завершения переговоров по дальнейшему экспорту украинского зерна в Румынию.

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