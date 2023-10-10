Зеленский начал переговоры с президентом Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начал переговоры со своим коллегой Клаусом Йоханнисом во время визита в Румынию.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

По его словам, на повестке дня – оборонное сотрудничество, безопасность в Черном море и экономическое сотрудничество с акцентом на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест в обеих странах.

Розпочав переговори з @KlausIohannis.



На порядку денному – оборонна співпраця, безпека в Чорному морі й економічне співробітництво з акцентом на розвиток інфраструктури та створення робочих місць в обох країнах.



Українсько-румунське партнерство є чинником стабільності у Європі… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2023

"Украинско-румынское партнерство является фактором стабильности для Европы и за ее пределами", – отметил Зеленский.

Inquam/Octav Ganea

Inquam/Octav Ganea

Президент Украины во вторник утром прибыл с визитом в Румынию.

Визит Зеленского в Румынию – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Глава румынского правительства Марчел Чолаку ранее сообщал, что отправится в Киев для завершения переговоров по дальнейшему экспорту украинского зерна в Румынию.