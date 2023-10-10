Зеленский начал переговоры с президентом Румынии
Вторник, 10 октября 2023, 13:40
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начал переговоры со своим коллегой Клаусом Йоханнисом во время визита в Румынию.
Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).
По его словам, на повестке дня – оборонное сотрудничество, безопасность в Черном море и экономическое сотрудничество с акцентом на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест в обеих странах.
Розпочав переговори з @KlausIohannis.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2023
На порядку денному – оборонна співпраця, безпека в Чорному морі й економічне співробітництво з акцентом на розвиток інфраструктури та створення робочих місць в обох країнах.
Українсько-румунське партнерство є чинником стабільності у Європі…
"Украинско-румынское партнерство является фактором стабильности для Европы и за ее пределами", – отметил Зеленский.
Президент Украины во вторник утром прибыл с визитом в Румынию.
Визит Зеленского в Румынию – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Глава румынского правительства Марчел Чолаку ранее сообщал, что отправится в Киев для завершения переговоров по дальнейшему экспорту украинского зерна в Румынию.