Зеленський жартом прокоментував нібито скасований виступ у парламенті Румунії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував новину про нібито скасовану його промову у парламенті Румунії, заявивши, що не планував її.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Запитання про скасований виступ Зеленського спершу адресували Йоганнісу, але Зеленський після того втрутився і додав свою відповідь.

"Знаєте, у мене немає дефіциту з промовами, у жодній країні – з усією повагою", – пожартував Зеленський. Зал відреагував сміхом та оплесками.

"Звісно, я прибув з візитом до народу Румунії, висловити нашу подяку і поговорити стратегічно з президентом Йоганнісом, – продовжив Зеленський. – Також у програмі зустріч з прем’єр-міністром і спікерами і деякими парламентарями. Але я не готував промови. Можливо, хтось проти неї – але я не був готовий", – сказав Зеленський, додавши, що готовий "із задоволенням" зробити це наступного разу.

Нагадаємо, румунська служба "Радіо Свобода" повідомляла, що в парламенті опублікували комюніке про скасування спільного засідання Палати депутатів і Сенату у зв’язку зі зверненням президента України, і звернення ймовірно скасували через "депутатів з проросійськими симпатіями".