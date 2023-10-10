Зеленский шуткой прокомментировал якобы отмененное выступление в парламенте Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о якобы отмененной его речи в парламенте Румынии, заявив, что не планировал ее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Вопрос об отмененном выступлении Зеленского сначала адресовали Йоханнису, но Зеленский после того вмешался и добавил свой ответ.

"Знаете, у меня нет дефицита с речами, ни в одной стране – со всем уважением", – пошутил Зеленский.

Зал отреагировал смехом и аплодисментами.

"Конечно, я прибыл с визитом к народу Румынии, выразить нашу благодарность и поговорить стратегически с президентом Йоханнисом, – продолжил Зеленский, – Также в программе – встреча с премьер-министром и спикерами и некоторыми парламентариями. Но я не готовил речь. Возможно, кто-то против нее – но я не был готов", – сказал Зеленский, добавив, что готов "с удовольствием" сделать это в следующий раз.

Напомним, румынская служба "Радио Свобода" сообщала, что в парламенте опубликовали коммюнике об отмене совместного заседания Палаты депутатов и Сената в связи с обращением президента Украины, и обращение вероятно отменили из-за "депутатов с пророссийскими симпатиями".