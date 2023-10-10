Макрон: Франція поки не має доказів причетності Ірану до атаки ХАМАС проти Ізраїлю

Президент Франції Емманюель Макрон припустив, що бойовики терористичного угруповання ХАМАС отримували певну підтримку для підготовки останнього нападу на Ізраїль, але утримався від тверджень про пряму причетність Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на полях зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Гамбурзі.

Макрон засудив публічне схвалення дій ХАМАС з боку Ірану.

"Я не можу коментувати пряму причетність Ірану – про такий слід у нас немає офіційної інформації. Але очевидно, що публічні заяви представників влади Ірану неприйнятні і не відповідають ані нашим цінностям, ані нашим інтересам. Правдоподібно, що ХАМАС отримав якусь підтримку і співпрацю, але я був би обережний з припущеннями, доки ми не маємо абсолютно точних розвідданих" – сказав президент Франції.

Як повідомляє Politico, лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї у вівторок заперечив причетність Ірану до нападу терористів ХАМАС в Ізраїлі.

Нагадаємо, Париж офіційно підтвердив загибель в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС чотирьох громадян Франції, доля ще 13 невідома.

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