Макрон: У Франции пока нет доказательств причастности Ирана к атаке ХАМАС против Израиля

Президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что боевики террористической группировки ХАМАС получали определенную поддержку для подготовки последнего нападения на Израиль, но воздержался от утверждений о прямой причастности Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на полях встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Гамбурге.

Макрон осудил публичное одобрение действий ХАМАС со стороны Ирана.

"Я не могу комментировать прямую причастность Ирана – о таком следе у нас нет официальной информации. Но очевидно, что публичные заявления представителей властей Ирана неприемлемы и не соответствуют ни нашим ценностям, ни нашим интересам. Правдоподобно, что ХАМАС получил какую-то поддержку и сотрудничество, но я был бы осторожен с предположениями, пока у нас нет абсолютно точных разведданных", – сказал президент Франции.

Как сообщает Politico, лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи во вторник отрицает причастность Ирана к нападению террористов ХАМАС в Израиле.

Напомним, Париж официально подтвердил гибель в Израиле в результате атаки ХАМАС четырех граждан Франции, судьба еще 13 неизвестна.

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