Франція підтвердила загибель в Ізраїлі вже чотирьох своїх громадян

Франція офіційно підтвердила, що внаслідок атаки бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю загинули четверо французьких громадян, доля ще 13 невідома.

Як повідомляє BFMTV, про це оголосили у Міністерстві закордонних справ Франції, пише "Європейська правда".

У вівторок МЗС підтвердило, що стало відомо про загибель внаслідок атаки ХАМАС ще двох громадян Франції. Загальна кількість загиблих французів зросла до чотирьох.

Крім того, невідома доля ще 13 громадян Франції, декілька з них, дуже ймовірно – серед людей, викрадених і вивезених бойовиками до сектора Гази.

За неофіційною інформацією, загинули також більше 10 громадян Британії.

США підтвердили загибель в Ізраїлі дев'ятьох своїх громадян. Також у лавах Армії оборони Ізраїлю загинув громадянин Румунії.

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