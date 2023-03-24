У Німеччині винесли перший вирок учаснику руху "райхсбюргерів", що заперечує існування країни

Земельний суд німецького міста Штутгарт у п’ятницю визнав підозрюваного у приналежності до німецького ультраправого руху "райхсбюргерів" винним у замаху на вбивство й засудив до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

62-річного "райхсбюргера" визнали винним у замаху на вбивство, нанесенні тілесних ушкоджень, опорі та нападі на правоохоронців, самовільному залишенні місця ДТП і водінні в нетверезому стані.

Судді назвали доведеним той факт, що підсудний діяв, керуючись ідеологією, згідно з якою закон на нього не поширюється. У повідомленнях в чаті та листах він називав поліцейських "бойовиками" і "терористами", а в 2021 році заявив, що має право "ліквідувати [їх] без покарання".

В основному епізоді обвинувачення патруль поліції тричі безуспішно намагався зупинити чоловіка за перевищення швидкості, повідомив суд. Під час другої зупинки чоловік в'їхав у поліцейського, завдавши йому серйозних травм голови. Чоловік був зупинений іншим патрулем після того, як поліція зробила 25 пострілів по його машині.

Підсудний також нібито напав на жінку в 2021 році після того, як вона відмовилася продати йому алкоголь, оскільки на ньому не було медичної маски.

Чоловіка зрештою зобов'язали виплатити 30 тисяч євро компенсації постраждалому поліцейському. Крім того, в нього вилучили водійські права та конфіскували автомобіль.

62-річний засуджений став першим підозрюваним членом групи "райхсбюргерів", якому федеральний прокурор висунув звинувачення в суді.

Вирок було винесено через два дні після того, як поліція провела серію рейдів, пов'язаних з "райхсбюргерами", які охопили вісім німецьких земель і сусідню федеральну землю Швіцланд.

"Райхсбюргери", що в перекладі з німецької означає "громадяни Рейху", є ультраправою групою, яка заперечує легітимність сучасної німецької держави. Вони вважають, що Німецький Рейх, заснований у 1871 році, все ще існує.