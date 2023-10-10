В Германии арестовали еще пятерых членов движения "райхсбюргеров", планировавших переворот

Прокуратура шести немецких земель во вторник сообщила о следственных действиях против движения так называемых "райхсбюргеров", которые в прошлом году планировали совершить государственный переворот в ФРГ, и аресте еще нескольких их сторонников.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации DW.

Обыски прошли одновременно в землях Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, Тюрингия, Гессен, Бавария и Баден-Вюртемберг.

В результате были арестованы пятеро подозреваемых в подготовке взрывов на объектах энергетической инфраструктуры и похищения экс-министра здравоохранения Карла Лаутербаха. Их называют членами группы "Объединенные патриоты" – ответвлением движения "райхсбюргеров".

В Рейнланд-Пфальце были арестованы 52-летний мужчина и 32-летняя женщина. Мужчину подозревают в сборе данных о линиях электропередачи, а женщину – в ведении нескольких чат-групп, где она вербовала новых сторонников.

В Северном Рейне-Вестфалии был арестован 49-летний мужчина, который должен был играть "региональную лидерскую роль" в группе.

61-летний мужчина, арестованный в Гессене, якобы посещал встречи "рейхсбюргеров" и согласился участвовать в похищении Лаутербаха. Он также должен был войти в состав делегации, которая после переворота должна была отправиться через Балтийское море к прибрежным водам России и договориться о "сотрудничестве" с Москвой.

"Райхсбюргеры", что в переводе с немецкого означает "граждане Рейха", являются ультраправой группой, которая отрицает легитимность современного немецкого государства. Они считают, что Германский Рейх, основанный в 1871 году, все еще существует.

В 2022 году в Германии началась масштабная спецоперация против участников движения "рейхсбюргеров", которые планировали похищать политиков и штурмовать Бундестаг.

Подробнее о спецоперации и мятежниках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.