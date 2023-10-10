У Сербії судитимуть батьків 14-річного хлопця, який розстріляв дев’ятьох людей

Вища державна прокуратура Белграда у вівторок оголосила звинувачення батькам 13-річного учня школи імені Владислава Рибнікара, який у травні розстріляв вісьмох дітей і охоронця закладу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал N1.

Головний прокурор Белграда Ненад Стефанович на пресконференції заявив, що після п’ятимісячного розслідування стрілянини у школі звинувачення оголосили загалом 267 сторонам, серед них – батьки 14-річного стрільця Владімір К. і Міляна К.

Стефанович пояснив, що батько хлопця навчав його поводитись зі зброєю принаймні протягом року до стрілянини, міг не мати належних дозволів на зберігання зброї та патронів, а також тримав їх у легкодоступному для дитини місці.

Мати 14-річного також звинувачують у незаконному володінні зброєю, оскільки на гільзах, що вилучили з місця стрілянини, виявили її ДНК.

Нагадаємо, у травні цього року семикласник престижної школи Белграда здійснив кілька пострілів з пістолета свого батька в бік учнів та охорони своєї школи. У результаті загинули восьмеро учнів та охоронець школи. Ще одна дівчина згодом померла в лікарні.

Самого стрільця до кримінальної відповідальності не притягуватимуть, бо на момент скоєння злочину йому не було 14 років.

Після цього інциденту, а також іще однієї масової стрілянини Сербією пройшлась хвиля регулярних протестів із вимогою відставки ключових посадовців і відкликання ліцензій на мовлення каналів, які пропагують насильство.