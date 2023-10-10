В Сербии будут судить родителей 14-летнего парня, который расстрелял девять человек

Высшая государственная прокуратура Белграда во вторник объявила обвинения родителям 13-летнего ученика школы имени Владислава Рыбникара, который в мае расстрелял восьмерых детей и охранника заведения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал N1.

Главный прокурор Белграда Ненад Стефанович на пресс-конференции заявил, что после пятимесячного расследования стрельбы в школе обвинения объявили в целом 267 сторонам, среди них – родители 14-летнего стрелка Владимир К. и Миляна К.

Стефанович объяснил, что отец парня учил его обращаться с оружием по крайней мере в течение года до стрельбы, мог не иметь надлежащих разрешений на хранение оружия и патронов, а также держал их в легкодоступном для ребенка месте.

Мать 14-летнего также обвиняют в незаконном владении оружием, поскольку на гильзах, которые изъяли с места стрельбы, обнаружили ее ДНК.

Напомним, в мае этого года семиклассник престижной школы Белграда совершил несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны своей школы. В результате погибли восемь учеников и охранник школы. Еще одна девушка впоследствии скончалась в больнице.

Самого стрелка к уголовной ответственности не будут привлекать, потому что на момент совершения преступления ему не было 14 лет.

После этого инцидента, а также еще одной массовой стрельбы по Сербии прошлась волна регулярных протестов с требованием отставки ключевых должностных лиц и отзыва лицензий на вещание каналов, пропагандирующих насилие.