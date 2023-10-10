Туреччина вперше очолила миротворчу місію НАТО в Косові

Туреччина у вівторок взяла на себе головування миротворчим контингентом Північноатлантичного Альянсу в частково визнаному Косові (KFOR) на тлі напруженості через збройну провокацію просербських сил наприкінці вересня.

Про зміну командування повідомила пресслужба KFOR, пише "Європейська правда".

Попередній командувач миротворчих сил НАТО в Косові італієць Анджело Мікеле Рістучча передав повноваження турецькому генералу Озкану Улутасу під час церемонії в Приштині.

KFOR Commander, Major General Angelo Michele Ristuccia 🇮🇹 handed over the command of the #NATO-led #KFOR mission in #Kosovo to his Turkish successor Major General Özkan Ulutaş 🇹🇷 during a ceremony held at Camp Film City in Pristina. pic.twitter.com/QY1kkGImrp — NATO Kosovo Force – KFOR (@NATO_KFOR) October 10, 2023

Місія KFOR, створена відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, була вперше розгорнута у 1999 році й нині налічує 27 країн – зокрема шість з-за меж НАТО. Туреччина – другий найбільший контрибутор місії загальною чисельністю 4500 військовослужбовців.

Чисельність миротворчого контингенту Альянсу в Косові посилили після низки загострень минулого й цього року, зокрема нападу озброєних людей на косовську поліцію 24 вересня, в результаті якого один поліцейський загинув. У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

Після цього стало відомо, що Румунія відправить роту військовослужбовців для посилення миротворчих сил НАТО в Косові, а Німеччина – 150 військових Бундесверу. Додаткові сили також направила Британія.

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