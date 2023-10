Туреччина вперше очолила миротворчу місію НАТО в Косові

Туреччина у вівторок взяла на себе головування миротворчим контингентом Північноатлантичного Альянсу в частково визнаному Косові (KFOR) на тлі напруженості через збройну провокацію просербських сил наприкінці вересня.

Про зміну командування повідомила пресслужба KFOR, пише "Європейська правда".

Попередній командувач миротворчих сил НАТО в Косові італієць Анджело Мікеле Рістучча передав повноваження турецькому генералу Озкану Улутасу під час церемонії в Приштині.

KFOR Commander, Major General Angelo Michele Ristuccia 🇮🇹 handed over the command of the #NATO-led #KFOR mission in #Kosovo to his Turkish successor Major General Özkan Ulutaş 🇹🇷 during a ceremony held at Camp Film City in Pristina. pic.twitter.com/QY1kkGImrp