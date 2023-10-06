У Косово почали прибувати британські військові, які посилять контингент НАТО

Перші 200 британських військовослужбовців у п’ятницю прибули до Приштини для посилення миротворчої місії НАТО в частково визнаному Косові (KFOR).

Про це повідомило британське Міноборони, пише "Європейська правда".

Британія вирішила відправити додатковий контингент у Косово на прохання Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі після нападу на косовську поліцію 24 вересня й посилення напруженості в регіоні.

Солдати 1-го батальйону Королівського полку принцеси Уельської приєднались до британського контингенту у складі понад 400 військових, який уже перебуває в Косові в межах щорічних навчань.

"Під командуванням НАТО ці сили будуть готові до проведення операцій відповідно до мандата KFOR з підтримання безпечного і захищеного середовища і забезпечення свободи пересування для усіх мешканців Косова", – додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Румунія відправить роту військовослужбовців для посилення миротворчих сил НАТО в Косові, а Німеччина – 150 військових Бундесверу.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

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