У Косово почали прибувати британські військові, які посилять контингент НАТО
Перші 200 британських військовослужбовців у п’ятницю прибули до Приштини для посилення миротворчої місії НАТО в частково визнаному Косові (KFOR).
Про це повідомило британське Міноборони, пише "Європейська правда".
Британія вирішила відправити додатковий контингент у Косово на прохання Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі після нападу на косовську поліцію 24 вересня й посилення напруженості в регіоні.
Солдати 1-го батальйону Королівського полку принцеси Уельської приєднались до британського контингенту у складі понад 400 військових, який уже перебуває в Косові в межах щорічних навчань.
"Під командуванням НАТО ці сили будуть готові до проведення операцій відповідно до мандата KFOR з підтримання безпечного і захищеного середовища і забезпечення свободи пересування для усіх мешканців Косова", – додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що Румунія відправить роту військовослужбовців для посилення миротворчих сил НАТО в Косові, а Німеччина – 150 військових Бундесверу.
Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.
У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.
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