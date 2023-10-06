Німеччина відправить до Косова 150 військових

Німеччина відправить близько 150 військових до Косова у квітні 2024 року як внесок у місію KFOR.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник міністерства оборони Німеччини, повідомляє Reuters.

За його словами, це рішення не має нічого спільного з нинішньою напруженістю на півночі Косова, адже це компенсація за виведення австрійських військ.

Додаткові війська не збільшать загальну чисельність миротворців KFOR, уточнив речник. Загалом близько 3400 солдатів зараз перебувають у Косові в рамках цієї місії.

"Рішення про зміну балансу сил в KFOR завжди приймається в рамках багатонаціонального процесу прийняття рішень", – заявив представник Міноборони, відповідаючи на запитання, як відомство відреагує на ескалацію ситуації, якщо вона відбудеться до квітня.

Раніше повідомлялося, що Румунія відправить роту військовослужбовців для посилення миротворчих сил НАТО в Косові після зростання напруженості з Сербією.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

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