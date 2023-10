Турция впервые возглавила миротворческую миссию НАТО в Косово

Турция во вторник взяла на себя председательство миротворческим контингентом Североатлантического Альянса в частично признанном Косово (KFOR) на фоне напряженности из-за вооруженной провокации просербских сил в конце сентября.

О смене командования сообщила пресс-служба KFOR, пишет "Европейская правда".

Предыдущий командующий миротворческих сил НАТО в Косово итальянец Анджело Микеле Ристучча передал полномочия турецкому генералу Озкану Улутасу во время церемонии в Приштине.

KFOR Commander, Major General Angelo Michele Ristuccia 🇮🇹 handed over the command of the #NATO-led #KFOR mission in #Kosovo to his Turkish successor Major General Özkan Ulutaş 🇹🇷 during a ceremony held at Camp Film City in Pristina. pic.twitter.com/QY1kkGImrp