Турция впервые возглавила миротворческую миссию НАТО в Косово

Турция во вторник взяла на себя председательство миротворческим контингентом Североатлантического Альянса в частично признанном Косово (KFOR) на фоне напряженности из-за вооруженной провокации просербских сил в конце сентября.

О смене командования сообщила пресс-служба KFOR, пишет "Европейская правда".

Предыдущий командующий миротворческих сил НАТО в Косово итальянец Анджело Микеле Ристучча передал полномочия турецкому генералу Озкану Улутасу во время церемонии в Приштине.

KFOR Commander, Major General Angelo Michele Ristuccia 🇮🇹 handed over the command of the #NATO-led #KFOR mission in #Kosovo to his Turkish successor Major General Özkan Ulutaş 🇹🇷 during a ceremony held at Camp Film City in Pristina. pic.twitter.com/QY1kkGImrp — NATO Kosovo Force – KFOR (@NATO_KFOR) October 10, 2023

Миссия KFOR, созданная в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, была впервые развернута в 1999 году и сейчас насчитывает 27 стран – в том числе шесть из-за пределов НАТО. Турция – второй крупнейший контрибутор миссии общей численностью 4500 военнослужащих.

Численность миротворческого контингента Альянса в Косово усилили после ряда обострений в прошлом и этом году, в частности нападения вооруженных людей на косовскую полицию 24 сентября, в результате которого один полицейский погиб. В Приштине утверждают, что Сербия имела конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косово, где преобладают этнические сербы.

После этого стало известно, что Румыния отправит роту военнослужащих для усиления миротворческих сил НАТО в Косово, а Германия – 150 военных Бундесвера. Дополнительные силы также направила Великобритания.

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