Розвідка Британії: Боєздатність військових РФ низька через "кризу психічного здоров'я" 

Боєздатність російської армії знижена через проблеми у російських військових із психічним здоров’ям, стверджує Міноборони Британії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства, опублікованому 11 жовтня, пише "Європейська правда".

Британські аналітики констатують, що російські військові зіштовхнулися з кризою психічного здоров'я.

"У грудні 2022 року російські психологи виявили приблизно 100 тисяч військовослужбовців, які страждають на посттравматичний стресовий розлад. Ця цифра майже напевно зараз вища, оскільки російська армія не забезпечує достатньої ротації та відновлення після бойових дій", – йдеться у звіті британського міністерства.

На цю проблему вказували багато командирів, зокрема колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов, звільнений в липні 2023 року.

Існують додаткові свідчення того, що лікарі в Росії відправляють на фронт військовослужбовців, які не здатні воювати, пишуть британські аналітики. Кількість скарг на російські військово-лікарські комісії у 2023 році зросла порівняно з 2022 роком, причому в багатьох випадках у задоволенні скарг відмовляли або їх залишили без розгляду.

"Через брак уваги до психічного здоров'я та придатності до бою солдатів боєздатність російської армії продовжує залишатися на низькому рівні", – йдеться у огляді.

Раніше британська розвідка висловила прогноз, що до виборів президента РФ, які планують у 2024 році, Кремль уникатиме непопулярних політичних кроків, таких як оголошення нових хвиль мобілізації.