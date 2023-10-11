Джонсон вірить, що будь-який наступний президент США буде і далі підтримувати Україну

Ексглава уряду Британії Борис Джонсон переконаний, що хто б не виграв вибори президента США наступного року, він буде і надалі дотримуватись політики чинної адміністрації щодо підтримки України.

Про це Джонсон сказав у інтерв’ю виданню Бабель пише "Європейська правда".

Джонсон сказав, що зараз багато людей турбуються про те, що буде після виборів у США в 2024 році.

"Я думаю, хто б не став президентом Сполучених Штатів, його політику визначатимуть певні факти. А факти такі: демократія і свобода ― цінності, які відстоює Америка ― перебувають під загрозою в Україні, як ніде у світі.

І повернути Америці минулу велич не вийде, якщо поступитися агресії та злочинній поведінці Путіна", – зауважив британський політик, натякаючи на гасло колишнього президента США від Республіканської партії Дональда Трампа Make America great again — "Зробимо Америку знову великою".

"Я вважаю, що той, хто стане президентом Сполучених Штатів у листопаді наступного року, з великою ймовірністю дотримуватиметься чинної американської політики", – додав він.

Як відомо, нещодавно Конгрес США схвалив тимчасовий федеральний бюджет на 45 днів, який не містить додаткового фінансування для України.

Це викликало побоювання і в Білому домі, і в Києві, що американська підтримка може закінчитись в один із найважливіших моментів повномасштабного вторгнення РФ.

За даними ЗМІ, у президента Джо Байдена хочуть схвалити через Конгрес до $100 млрд для України, щоб забезпечити довготривалу підтримку Києва на тлі наближення президентських виборів у США.

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