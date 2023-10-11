Джонсон верит, что любой следующий президент США будет и дальше поддерживать Украину

Экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон убежден, что кто бы ни выиграл выборы президента США в следующем году, он будет и в дальнейшем придерживаться политики действующей администрации по поддержке Украины.

Об этом Джонсон сказал в интервью изданию Бабель, пишет "Европейская правда".

Джонсон сказал, что сейчас многие люди беспокоятся о том, что будет после выборов в США в 2024 году.

"Я думаю, кто бы ни стал президентом Соединенных Штатов, его политику будут определять определенные факты. А факты таковы: демократия и свобода – ценности, которые отстаивает Америка – находятся под угрозой в Украине, как нигде в мире.

И вернуть Америке былое величие не получится, если уступить агрессии и преступному поведению Путина", – отметил британский политик, намекая на лозунг бывшего президента США от Республиканской партии Дональда Трампа "Make America great again" – "Сделаем Америку снова великой".

"Я считаю, что тот, кто станет президентом Соединенных Штатов в ноябре следующего года, с большой вероятностью будет придерживаться действующей американской политики", – добавил он.

Как известно, недавно Конгресс США одобрил временный федеральный бюджет на 45 дней, который не содержит дополнительного финансирования для Украины.

Это вызвало опасения и в Белом доме, и в Киеве, что американская поддержка может закончиться в один из важнейших моментов полномасштабного вторжения РФ.

По данным СМИ, у президента Джо Байдена хотят одобрить через Конгресс до $100 млрд для Украины, чтобы обеспечить долговременную поддержку Киева на фоне приближающихся президентских выборов в США.

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