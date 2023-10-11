НАТО: Якщо атака на критичну інфраструктуру Альянсу навмисна, буде рішуча відповідь

У НАТО обговорять пошкодження критичної інфраструктури у Балтійському морі та у разі підтвердження навмисного нападу на неї дадуть "рішучу відповідь".

Про це на брифінгу у вівторок перед початком дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що міністри на зустрічі обговорять інцидент у Балтійському морі, де було пошкоджено критичну підводну інфраструктуру.

"Важлива річ зараз – встановити, що трапилося і як це могло трапитися. Якщо буде доведено, що це навмисна атака на критичну інфраструктуру НАТО, то це буде, звичайно, серйозно, і це, звичайно, зустріне об’єднану і рішучу відповідь НАТО", – сказав він.

Нагадаємо, 8 жовтня фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland повідомив про перекриття газогону Balticconnector, який поєднує Фінляндію та Естонію, через підозру в можливому витоку газу.

Також надійшло повідомлення про пошкодження кабелю передачі даних у Фінській затоці.

Тепер Фінляндія розслідує пошкодження газопроводу як наслідок зовнішнього впливу.

Фінська та естонська сторони на своїх брифінгах щодо ситуації зазначили, що сейсмологічні дані не вказують на застосування вибухівки.

Одночасно міністр оборони Естонії Ханно Певкур зауважив, що такі пошкодження не могли бути завдані одним дайвером чи невеликим підводним роботом.

Фінські ЗМІ повідомляли, що у політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність Росії до цього інциденту.