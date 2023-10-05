Блінкен розповів про роботу над передачею конфіскованих активів РФ Україні

Сполучені Штати працюють з європейськими партнерами над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих активів РФ для відновлення України.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен 4 жовтня в Техасі, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен зауважив, що мова йде про заморожені близько 300 млрд доларів, і більша частина з них перебуває в Європі, а не в Сполучених Штатах.

"Ми розглядаємо, які юридичні повноваження ми можемо мати, які можуть мати європейці, щоб фактично використати ці активи для України", -

сказав Блінкен.

За словами держсекретаря США, росіяни повинні заплатити за свої дії в Україні.

"Ми повинні переконатися, що для цього є правові підстави. І як я вже казав, оскільки більшість активів розміщені в Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього є підстави", – сказав глава дипломатії США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США, Сполучене Королівство, Канада, Японія та Європейський Союз заморозили понад 300 млрд євро активів Центробанку РФ. Крім того, ще близько $30 млрд, що належать підсанкційним російським олігархам, також "знерухомлені".

Раніше у вересні Держдеп США повідомив, що вперше $5,4 млн конфіскованих активів олігархів РФ будуть передані на підтримку реінтеграції та реабілітації українських ветеранів.

Між тим, Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка цьогоріч легалізує конфіскацію пов'язаних з Кремлем активів для фінансування відновлення України.