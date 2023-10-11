Министр обороны Румынии Анджел Тылвар в среду объявил о завершении расследования случаев падения беспилотников на румынскую территорию – как и говорилось ранее, это российские дроны, которые сбивала противовоздушная оборона Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, Тылвар объявил в среду в парламенте Румынии.

Глава Минобороны Румынии заявил, что следствие завершило техническую экспертизу фрагментов беспилотников, "изъятых в двух местах", и передало отчет в генеральную прокуратуру в соответствии с процедурами.

По его словам, информация в отчете "позволяет сделать вывод, что беспилотники были поражены средствами противовоздушной обороны Украины во время атак на порт Измаил и вошли в неконтролируемый курс вблизи цели, что привело к случайному проникновению в национальное воздушное пространство и падению поблизости, на румынской территории".

"Мы не обнаружили умысла ни в одной из этих ситуаций, территория Румынии не была целью, удар носил случайный характер", – добавил Тылвар, подчеркнув, что "по объективным причинам" – низкой высоты, рельефа местности и т.д. – румынская ПВО не могла заметить дроны заранее.

Вскоре после выхода из Черноморской зерновой инициативы 17 июля Россия начала нацеливаться на украинские порты и склады вдоль Дуная. После время этих атак на территории Румынии неоднократно находили обломки дронов.

После третьего случая, когда Румыния сообщила об идентификации фрагментов беспилотников на своей территории, в НАТО заявили, что у Альянса нет информации об умышленной атаке России.

Из-за угрозы для населения Румыния начала строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители получили первые оповещения тревоги во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.