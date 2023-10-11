Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что три крупнейших донора Украины предоставили больше помощи чем Соединенные Штаты в соотношении к ВВП.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания в формате "Рамштайн".

"Три крупнейших европейских донора Украины, Германия, Великобритания, Польша, предоставили больше чем Соединенные Штаты в соотношении к ВВП", – сказал Остин.

Это касается, по его словам, и других стран, включая Хорватию, Данию, Финляндию, Швецию и все три страны Балтии.

Остин заявил, что ряд стран объявили о новых пакетах помощи. Он упомянул о Германии, которая предоставит еще одну систему Patriot и ракеты к ней, а также Испанию, которая продолжит свою "критическую тренировочную миссию и дополнительные системы Hawk".

"Швеция объявила о пакете помощи на 200 миллионов долларов, в том числе артиллерийские боеприпасы. Болгария предоставит компоненты, которые позволят Украине усилить свои системы С-300, Франция обязалась предоставить дополнительные установки Ceasar и ускорить их производство. Британия предоставит новый пакет помощи, в том числе поддержку в сфере ПВО. Канада инвестирует около полмиллиарда долларов в течение трех лет в украинские мощности по производству бронетехники", – перечислил Глава Пентагона.

По словам Остина, это подчеркивает масштаб ответа союзников и партнеров Украины.

Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин после 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины анонсировал создание нескольких "коалиций возможностей" для Киева, в частности по подготовке украинских Военно-воздушных сил.