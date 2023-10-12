Шольц вважає Іран співвідповідальним за напад ХАМАС на Ізраїль

Через п’ять днів після терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль канцлер Німеччини Олаф Шольц поклав на Іран спільну відповідальність за атаку.

Про це Шольц сказав під час виступу в Бундестазі в четвер, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Поки що у нас немає переконливих доказів того, що Іран конкретно й оперативно підтримував цю боягузливу атаку ХАМАС", — сказав Шольц.

"Але всім нам ясно: без підтримки Ірану протягом останніх кількох років ХАМАС не зміг би здійснити ці безпрецедентні напади на територію Ізраїлю", — додав він.

Шольц запевнив, що федеральний уряд наполегливо працює над звільненням заручників, викрадених ХАМАС.

"Ми боїмося, що ХАМАС продовжуватиме використовувати їх як живий щит у наступні кілька тижнів. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити звільнення всіх заручників — у тісній координації з Ізраїлем і з дотриманням необхідної конфіденційності", — сказав Шольц.

Він також пообіцяв Ізраїлю практичну підтримку.

Раніше німецький міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про наміри передати Ізраїлю військову допомогу.

Президент Франції Емманюель Макрон припустив, що бойовики терористичного угруповання ХАМАС отримували певну підтримку для підготовки нападу на Ізраїль, але утримався від тверджень про пряму причетність Ірану.

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