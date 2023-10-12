Кулеба вважає, що Україна успішно пройде через "політичні турбулентності" за кордоном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у зверненні на заході німецького аналітичного центру Zentrum Liberale Moderne підкреслив необхідність збереження підтримки України для досягнення нею стратегічної мети – перемоги у війні з РФ.

Слова Кулеби наводить пресслужба МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Міністр підкреслив, що збереження й збільшення міжнародної підтримки України "попри тактичні політичні турбулентності" має важливе значення для "перемоги над російськими загарбниками та вигнання їх з нашої землі".

"Я переконаний, що ми зможемо пройти через всі політичні турбулентності та виборчі процеси, які генерують багато шуму, і зберегти увагу на досягненні стратегічної мети: перемоги України", – додав він.

Кулеба вказав на те, що Європейський Союз нині збільшує роль у підтримці України на тлі заглиблення США у внутрішньополітичний виборчий процес, що, на його думку "демонструє все більшу глобальну роль та силу Європи".

"Ми всі маємо усвідомлювати, що на кону. Цілі Кремля набагато ширші за Україну. Разом ми здатні уникнути гіршого сценарію. Це важкий, але досяжний шлях. Шлях до перемоги України. Давайте працювати разом, щоб тримати браму Європи зачиненою та захищеною від російського терору", – підсумував голова МЗС.

Раніше Кулеба висловив думку, що повномасштабна війна Росії проти України є екзистенційною для Європи, тому європейці не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною.

А міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав міжнародну спільноту не втрачати уваги до України та її боротьби проти російського вторгнення попри конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, що триває.

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