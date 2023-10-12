Кулеба считает, что Украина успешно пройдет через "политические турбулентности" за рубежом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в обращении на мероприятии немецкого аналитического центра Zentrum Liberale Moderne подчеркнул необходимость сохранения поддержки Украины для достижения ею стратегической цели – победы в войне с РФ.

Слова Кулебы приводит пресс-служба МИД, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что сохранение и увеличение международной поддержки Украины "несмотря на тактические политические турбулентности" имеет важное значение для "победы над российскими захватчиками и изгнания их с нашей земли".

"Я убежден, что мы сможем пройти через все политические турбулентности и избирательные процессы, которые генерируют много шума, и сохранить внимание на достижении стратегической цели: победы Украины", – добавил он.

Кулеба указал на то, что Европейский Союз сейчас увеличивает роль в поддержке Украины на фоне углубления США во внутриполитический избирательный процесс, что, по его мнению "демонстрирует все большую глобальную роль и силу Европы".

"Мы все должны осознавать, что на кону. Цели Кремля гораздо шире Украины. Вместе мы способны избежать худшего сценария. Это трудный, но достижимый путь. Путь к победе Украины. Давайте работать вместе, чтобы держать ворота Европы закрытыми и защищенными от российского террора", – подытожил глава МИД.

Ранее Кулеба выразил мнение, что полномасштабная война России против Украины является экзистенциальной для Европы, поэтому европейцы не могут себе позволить не победить вместе с Украиной.

А министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал международное сообщество не терять внимания к Украине и ее борьбе против российского вторжения, несмотря на продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС.

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