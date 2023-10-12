Генсек НАТО призначив координатора з питань протидії тероризму

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про призначення свого першого в історії Альянсу спеціального координатора з питань контртероризму.

Про це Столтенберг оголосив на брифінгу за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО, передає кореспондент "Європейської правди".

Генсек Альянсу сказав, що на зустрічі в Брюсселі міністри оборони обговорили спільні місії та операції, зокрема ті, що спрямовані на протидію загрози тероризму.

"Тероризм залишається найбільш прямою асиметричною загрозою для Альянсу. Тому сьогодні можу оголосити, що помічник генерального секретаря Том Гофферс виконуватиме обов'язки мого спеціального координатора з питань боротьби проти тероризму", – додав він.

За словами Столтенберга, новий координатор забезпечуватиме, щоб відповідь НАТО на тероризм "залишалась сильною, ефективною й послідовною".

Уперше про запровадження спеціальної посади генсек Альянсу оголосив за підсумками саміту у Вільнюсі в липні цього року.

Це сталось на тлі досягнення компромісного рішення про схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО за умови, що та посилить боротьбу з тероризмом.