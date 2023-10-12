Усиление ПВО, гаубицы и не только: что получит Украина накануне зимы

Последние недели в международном плане выглядели достаточно тревожными для Украины.

На этом фоне ожидания от уже запланированных на 11-12 октября встречи в формате "Рамштайн" и заседания министров обороны стран НАТО были не слишком оптимистичны. Звучали даже предположения, что в штаб-квартире Альянса подкорректируют основную программу мероприятий и на переговорах министров будет доминировать тема Израиля...

Впрочем, предостережения оказались преувеличенными.

Подробнее – в интересном репортаже журналистки "Европейской правды" Иванны Костиной (из Брюсселя) "Рамштайн" под влиянием Израиля: что пообещали Украине на встрече партнеров и членов НАТО в Брюсселе.

Утром по штаб-квартире НАТО прокатилась весть: в Брюссель прибыл президент Владимир Зеленский.

"Это важный сигнал для наших партнеров перед зимой", – пояснил министр обороны Рустем Умеров, для которого этот "Рамштайн" стал уже вторым после его назначения на должность в начале сентября.

Президент перед началом заседания объявил приоритеты Украины: противовоздушная оборона, дальнобойное оружие и артиллерия.

Но, именно вопрос ПВО красной нитью проходил сквозь все выступления президента в бельгийской столице.

Исходя из объявлений по итогам "Рамштайна", партнеры этот призыв слышат.

Что же именно получил Киев по итогам 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн")?

Министр Рустем Умеров рассказал, что речь идет о новой помощи примерно на 500 миллионов долларов.

Украинский министр не скрывал, что доволен результатами заседания. Он также отметил, что прозвучали "положительные обязательства, которых не ожидали", не уточнив, впрочем, о чем именно идет речь.

США предоставляют ракеты воздух-воздух AIM-9M (которые, вероятно, будут адаптированы для ЗРК), системы противодействия беспилотникам, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы.

Германия передаст еще один комплекс Patriot и дополнительные ракеты к нему в рамках пакета стоимостью $1,1 млрд, который включает еще 10 танков Leopard A1, а также две дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Испания продолжит свою критически важную тренировочную миссию для ЗРК Hawk и передаст дополнительное оборудование для них. Кроме того, Швеция одобрила пакет помощи стоимостью $200 млн, который включает критически важные артиллерийские боеприпасы, а Болгария передаст компоненты, которые помогут Украине усилить систему противовоздушной обороны С-300.

Франция обязалась предоставить больше гаубиц CAESAR и ускорить их производство. Великобритания предоставит новый пакет помощи, включающий поддержку противовоздушной обороны, 155-миллиметровые пушки и тому подобное. А Канада инвестирует почти полмиллиарда долларов в течение следующих трех лет в бронетанковую технику Украины.

Финляндия предоставит очередной пакет помощи на 95 млн евро, а также поступят средства для разминирования от Норвегии на 18,5 млн евро.

А в придачу – еще и новости по F-16. Дания объявила о готовности передать Украине первые самолеты в первом квартале следующего года. О поставках истребителей с 2025 года объявила также Бельгия.

В дополнение к собственно вооруженной поддержке, глава Пентагона анонсировал создание нескольких "коалиций возможностей" для Киева, в частности по подготовке украинских Военно-воздушных сил, которые – и это важно – возглавили именно США.

Это – действительно значительный сдвиг. Ведь до сих пор Вашингтон пытался публично дистанцироваться от поставок истребителей Украине и всего, что с этим связано.

В целом же, если и были опасения, что на встречах в НАТО Украина окажется в тени последних событий в Израиле, они не оправдались.

Подробнее – в материале Иванны Костиной "Рамштайн" под влиянием Израиля: что пообещали Украине на встрече партнеров и членов НАТО в Брюсселе.