У Парижі попри заборону зібралась пропалестинська демонстрація, її розганяють

У Парижі сотні демонстрантів вийшли на пропалестинську акцію, яку від початку заборонили.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Близько 18 години за місцевим часом протестувальники почали сходитися на Площу Республіки, щоб висловити підтримку палестинцям на тлі останніх подій в Ізраїлі і секторі Гази.

Демонстранти вигукують "Сіоністи-терористи", "Ізраїль – убивця, Марон – спільник" та "Палестина переможе". Людей приблизно кілька сотень.

Акцію від початку заборонили і суд підтвердив, що рішення є правомірним.

Невдовзі після початку демонстрації у префектурі поліції підтвердили AFP, що віддали розпорядження розганяти демонстрацію та складати на учасників адмінпротоколи.

З місця повідомляють, що акція переростає у сутички з поліцією.

La situation dégénère à Paris, la manifestation pro Palestine est dispersée avec des grenades lacrymogènes. Tensions en cours.#Israel #Palestine #Hamas #Gaza pic.twitter.com/nEBxoP3vRO — Clément Lanot (@ClementLanot) October 12, 2023

La manifestation pro Palestine part en manifestation sauvage, la police disperse et retire les barricades dressée sur le chemin.#Israel #Palestine #Hamas #Gaza pic.twitter.com/xyYe3bABYA — Clément Lanot (@ClementLanot) October 12, 2023

Тим часом міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен розпорядився на постійній основі заборонити пропалестиньські демонстрації та затримувати організаторів, якщо ті проігнорують заборону.

"Пропалестинські демонстрації мають бути заборонені, оскільки можуть спричинити порушення громадського порядку", – заявив він.

Також глава МВС розпорядився подбати про постійний і видимий захист місць, де часто бувають представники єврейської громади, а також повідомляти нагору про усі інциденти антисемітського характеру.

Нагадаємо, у Берліні суд також заборонив проведення нових пропалестинських демонстрацій, а канцлер Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності ХАМАС у Німеччині.

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