У Берліні заборонили акції на підтримку нападу ХАМАС на Ізраїль

Адміністративний суд Берліна заборонив проведення в столиці Німеччини демонстрацій на підтримку атаки терористів ХАМАС на Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW із посиланням на агентство AFP.

Цим рішенням він підтвердив заборону поліції Берліна, яка напередодні назвала подібні мітинги такими, що становлять загрозу для громадської безпеки.

Згідно з рішенням суду, поліція має право забороняти подібні зібрання через антисемітські гасла та вихваляння ХАМАС на попередніх демонстраціях.

Втім, в берлінському районі Нойкьольн, де проживає багато мігрантів з арабських країн, люди все одно зібралися на пропалестинські заходи попри заборону поліції та рішення суду.

У відповідь правоохоронці переписали особисті дані присутніх, а також затримали кількох людей, але не уточнили їхню кількість.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в країні.

Перед цим німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, поліція в берлінському районі Нойкьольн протягом суботи двічі розганяла сходини пропалестинської групи Samidoun, яка святкувала масштабну атаку терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, роздаючи пахлаву.

Одночасно у Берліні та ще кількох містах Німеччини відбулись акції на підтримку Ізраїлю.