Перший евакуаційний рейс Франції вилетів з Тель-Авіва

З Ізраїлю прямує перший евакуаційний рейс, організований Францією, з близько 400 пасажирами на борту.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На борту спеціального рейсу Air France – 381 особа, переважно це літні люди, вагітні та родини з малими дітьми.

У консульстві ЗМІ повідомили, що в Ізраїлі залишається ще близько тисячі вихідців з Франції, які висловили бажання скористатись евакуаційними рейсами. Наступні заплановані у п’ятницю й суботу.

Польща повідомляла, що вивезла вже понад 700 своїх громадян через Крит, з аеропорту в Ізраїлі їх забирають військово-транспортні літаки.

Евакуаційні рейси планують і багато інших європейських країн, оскільки низка компаній призупинили сполучення з Тель-Авівом і вилетіти звичайними комерційними авіарейсами стало складніше.

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