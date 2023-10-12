Перший евакуаційний рейс Франції вилетів з Тель-Авіва
З Ізраїлю прямує перший евакуаційний рейс, організований Францією, з близько 400 пасажирами на борту.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
На борту спеціального рейсу Air France – 381 особа, переважно це літні люди, вагітні та родини з малими дітьми.
У консульстві ЗМІ повідомили, що в Ізраїлі залишається ще близько тисячі вихідців з Франції, які висловили бажання скористатись евакуаційними рейсами. Наступні заплановані у п’ятницю й суботу.
Польща повідомляла, що вивезла вже понад 700 своїх громадян через Крит, з аеропорту в Ізраїлі їх забирають військово-транспортні літаки.
Евакуаційні рейси планують і багато інших європейських країн, оскільки низка компаній призупинили сполучення з Тель-Авівом і вилетіти звичайними комерційними авіарейсами стало складніше.
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