Первый эвакуационный рейс Франции вылетел из Тель-Авива

Из Израиля отправился первый эвакуационный рейс, организованный Францией, с около 400 пассажирами на борту.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На борту специального рейса Air France – 381 человек, преимущественно это пожилые люди, беременные и семьи с малыми детьми.

В консульстве СМИ сообщили, что в Израиле остается еще около тысячи выходцев из Франции, которые выразили желание воспользоваться эвакуационными рейсами. Следующие запланированы в пятницу и субботу.

Польша сообщала, что вывезла уже более 700 своих граждан через Крит, из аэропорта в Израиле их забирают военно-транспортные самолеты.

Эвакуационные рейсы планируют и многие другие европейские страны, поскольку ряд компаний приостановили сообщение с Тель-Авивом и вылететь обычными коммерческими авиарейсами стало сложнее.

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