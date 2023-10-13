Опитування: Байден випереджає Трампа, але програє іншим республіканським кандидатам

Президент США Джо Байден у рейтингу політичних симпатій на один відсотковий пункт випереджає колишнього президента Дональда Трампа за рік до виборів голови держави.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування Fox News, повідомляє The Hill.

Результати опитування вперше в цьому циклі показують, що Трамп має гірші показники за Байдена, ніж інші кандидати, які змагаються за номінацію від Республіканської партії.

Підтримка чинного господаря Білого дому становить від 45% до 49% проти кожного іншого республіканця, який балотується в президенти. Губернатор Флориди Рон Десантіс має перевагу в 2 пункти над чинним президентом.

Колишня губернаторка Південної Кароліни й експосол США в ООН Ніккі Хейлі випереджає Байдена на 4 пункти.

Водночас опитування показує, що Трамп все ще впевнено лідирує на потенційних праймеріз від республіканців з 59% підтримки. ДеСантіс має 13%, Хейлі – 10%, Вівек Рамасвамі опустився до 7%.

Колишній віцепрезидент Майк Пенс, ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та сенатор Тім Скотт отримали менше 5%, згідно з дослідженням.

Раніше у США більшість опитаних виборців вважають нинішнього президента Джо Байдена застарим для переобрання на другий термін.

Нагадаємо, проведене у липні опитування Pew Research Center показало, що майже половина американців надали б перевагу президенту віком до 60 років.

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