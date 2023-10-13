Опрос: Байден опережает Трампа, но проигрывает другим республиканским кандидатам

Президент США Джо Байден в рейтинге политических симпатий на один процентный пункт опережает бывшего президента Дональда Трампа за год до выборов главы государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос Fox News, сообщает The Hill.

Результаты опроса впервые в этом цикле показывают, что Трамп имеет худшие показатели за Байдена, чем другие кандидаты, которые борются за номинацию от Республиканской партии.

Поддержка действующего хозяина Белого дома составляет от 45% до 49% против каждого другого республиканца, баллотирующегося в президенты. Губернатор Флориды Рон Десантис имеет преимущество в 2 пункта над действующим президентом.

Бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли опережает Байдена на 4 пункта.

В то же время опрос показывает, что Трамп все еще уверенно лидирует на потенциальных праймериз от республиканцев с 59% поддержки. ДеСантис имеет 13%, Хейли – 10%, Вивек Рамасвами опустился до 7%.

Бывший вице-президент Майк Пенс, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и сенатор Тим Скотт получили менее 5%, согласно исследованию.

Ранее в США большинство опрошенных избирателей считают нынешнего президента Джо Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок.

Напомним, проведенный в июле опрос Pew Research Center показал, что почти половина американцев предпочли бы президента в возрасте до 60 лет.

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