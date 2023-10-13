Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом у п'ятницю в столиці Йорданії Аммані після свого короткого візиту до Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Це перша зустріч віч-на-віч від початку нападу палестинського угрупування ХАМАС на Ізраїль між представником влади Сполучених Штатів та лідером Палестинської автономії.

Палестинська адміністрація частково контролює Західний берег річки Йордан, але є запеклим політичним опонентом ХАМАС, який контролює сектор Гази.

87-річний Аббас очолює Палестинську автономію протягом останніх 18 років. Його початковий чотирирічний термін на посаді був продовжений через неспроможність провести вибори на цій території.

Нагадаємо, у четвер до Тель-Авіва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.

Блінкен сказав, що США продовжать працювати над тим, щоб до боротьби проти Ізраїлю не долучалися нові гравці.

У п'ятницю до Ізраїлю прибув міністр оборони США Ллойд Остін, де він зустрінеться зі своїм ізраїльським колегою та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.