Кулеба та Блінкен поговорили телефоном: звучали запевнення підтримки з боку США

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном отримав запевнення від нього у подальшій підтримці Києва у війні проти РФ.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Під час нашої розмови державний секретар Блінкен підтвердив: США залишаються зосередженими на допомозі Україні протистояти російській агресії. Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме", – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що разом з Блінкеном вони засудили напад ХАМАС на Ізраїль, обговорили динаміку конфлікту та наслідки для глобальної безпеки.

During our call, @SecBlinken reaffirmed: the US remains focused on helping Ukraine counter Russian aggression. Diplomatic, military, and financial support will last. We both condemned Hamas’ attack on Israel, discussed the conflict’s dynamics and implications for global security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2023

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит до Конгресу на додаткове фінансування України та Ізраїлю.

Як повідомлялось, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.

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