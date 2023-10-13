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Кулеба та Блінкен поговорили телефоном: звучали запевнення підтримки з боку США

П'ятниця, 13 жовтня 2023, 15:03

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном отримав запевнення від нього у подальшій підтримці Києва у війні проти РФ.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Під час нашої розмови державний секретар Блінкен підтвердив: США залишаються зосередженими на допомозі Україні протистояти російській агресії. Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме", – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що разом з Блінкеном вони засудили напад ХАМАС на Ізраїль, обговорили динаміку конфлікту та наслідки для глобальної безпеки.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит до Конгресу на додаткове фінансування України та Ізраїлю.

Як повідомлялось, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.

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США Кулеба