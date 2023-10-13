Кулеба и Блинкен поговорили по телефону: звучали заверения в поддержке со стороны США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном получил заверения от него в дальнейшей поддержке Киева в войне против РФ.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Во время нашего разговора государственный секретарь Блинкен подтвердил: США остаются сосредоточенными на помощи Украине противостоять российской агрессии. Дипломатическая, военная и финансовая поддержка будет продолжаться", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что вместе с Блинкеном они осудили нападение ХАМАС на Израиль, обсудили динамику конфликта и последствия для глобальной безопасности.

During our call, @SecBlinken reaffirmed: the US remains focused on helping Ukraine counter Russian aggression. Diplomatic, military, and financial support will last. We both condemned Hamas’ attack on Israel, discussed the conflict’s dynamics and implications for global security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2023

Напомним, по данным СМИ, президент Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос в Конгресс на дополнительное финансирование Украины и Израиля.

Как сообщалось, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.

Читайте также о том, что пообещали Украине на встрече партнеров и членов НАТО в Брюсселе.