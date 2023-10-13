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Кулеба и Блинкен поговорили по телефону: звучали заверения в поддержке со стороны США

Пятница, 13 октября 2023, 15:03

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном получил заверения от него в дальнейшей поддержке Киева в войне против РФ.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Во время нашего разговора государственный секретарь Блинкен подтвердил: США остаются сосредоточенными на помощи Украине противостоять российской агрессии. Дипломатическая, военная и финансовая поддержка будет продолжаться", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что вместе с Блинкеном они осудили нападение ХАМАС на Израиль, обсудили динамику конфликта и последствия для глобальной безопасности.

Напомним, по данным СМИ, президент Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос в Конгресс на дополнительное финансирование Украины и Израиля.

Как сообщалось, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.

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США Кулеба