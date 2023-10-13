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Топ-посадовиці ЄС разом приїхали в ізраїльське селище, де бойовики вбили понад 100 людей

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П'ятниця, 13 жовтня 2023, 17:37

Президентки Єврокомісії та Європарламенту разом відвідали ізраїльське селище-кібуц Кфар Аза біля сектору Гази, де під час нападу в суботу 7 жовтня бойовики ХАМАС вбили понад сотню людей.

Як повідомляє "Європейська правда", фото з місця посадовиці виклали у своїх Twitter.

"Жах того, що тут сталося, неможливо передати словами. Ми у жалобі разом з родинами загиблих", – написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола теж написала, що для опису того, що сталося у селищі, важко підібрати слова, і ці дії ХАМАС є ганьбою на увесь світ.

"ХАМАС – терористи. Вони не представляють прагнень палестинського народу, а лише перешкоджають їхній реалізації. Таке варварство неможливо виправдати", – наголосила вона. 

В Ізраїлі кажуть, що у Кфар Азі терористи вбили понад сотню місцевих мешканців, багато людей загинули цілими родинами.

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Нагадаємо, Метсола першою з топ-посадовців Євросоюзу приїхала до Києва у квітні 2022 року, одразу після вигнання російських військ з-під столиці.

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Ізраїль