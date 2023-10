Топ-посадовиці ЄС разом приїхали в ізраїльське селище, де бойовики вбили понад 100 людей

Президентки Єврокомісії та Європарламенту разом відвідали ізраїльське селище-кібуц Кфар Аза біля сектору Гази, де під час нападу в суботу 7 жовтня бойовики ХАМАС вбили понад сотню людей.

Як повідомляє "Європейська правда", фото з місця посадовиці виклали у своїх Twitter.

"Жах того, що тут сталося, неможливо передати словами. Ми у жалобі разом з родинами загиблих", – написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

We were in Kfar Azza. One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend. The horror of what happened here is unspeakable. We mourn with the families of the victims. pic.twitter.com/Sy0AXhcBM3

Президентка Європарламенту Роберта Метсола теж написала, що для опису того, що сталося у селищі, важко підібрати слова, і ці дії ХАМАС є ганьбою на увесь світ.

"ХАМАС – терористи. Вони не представляють прагнень палестинського народу, а лише перешкоджають їхній реалізації. Таке варварство неможливо виправдати", – наголосила вона.

In Kfar Azza, at the scene of the atrocity and murder.



The unspeakable acts committed by Hamas here will go down in global infamy.



Hamas are terrorists. They don't represent the aspirations of the Palestinian people, they hinder it.



Their brutality can never be justified. pic.twitter.com/TDepHzMdLN