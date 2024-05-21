Кліматичні активісти в Італії удруге за два дні облили "фарбою" міністерство

Представники групи Ultima Generazione ("Останнє покоління"), яка виступає за радикальні заходи з протидії кліматичній кризі, 21 травня облили легкозмивною субстанцією будівлю Міністерства охорони здоров'я Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Протестувальники розпилили помаранчеву "фарбу" над входом до будівлі італійського МОЗ у Римі. Крім того, один із них приклеїв себе до землі перед міністерством, а інші розклеїли листівки з даними про кількість смертей і хвороб, пов'язаних із глобальним потеплінням.

Фото: ANSA

"Я тут, перед Міністерством охорони здоров'я, тому що здоров'я громадян не повинно й далі приноситися в жертву на вівтар прибутку", – сказав один із протестувальників, 28-річний фізик Леонардо.

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Поліція Рима швидко прибула й розігнала активістів Ultima Generazione.

Як пише ANSA, напередодні кліматичні протестувальники облили чорною фарбою фасад Міністерства юстиції Італії. В обох випадках вони використали легкозмивну речовину, яка лише нагадує фарбу.

Активісти за останні кілька років відзначились аналогічними акціями по всій Італії, під час яких вони обливали фарбою пам'ятки чи об'єкти культури – стверджуючи, що це привертає увагу до глобальних кліматичних проблем.

На цьому тлі на початку року парламент Італії остаточно схвалив закон, що запроваджує жорсткіші покарання для тих, хто завдає шкоди пам'яткам і культурним об'єктам.