У Німеччині у 2023 році зросла кількість злочинів, пов'язаних із правим екстремізмом

У Німеччині, за даними Міністерства внутрішніх справ, минулого року майже на чверть зросла кількість злочинів, мотивованих правою ідеологією, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2022-му.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Загалом у 2023 році в Німеччині зафіксували 28 945 пов'язаних із правим екстремізмом злочинів, що на 23,21% більше, ніж роком раніше.

Кількість злочинів, мотивованих лівою ідеологією, у ФРН також зросла у порівнянні з 2022 роком – на 11,48%, загалом минулого року зафіксували 7777 таких злочинів.

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До цієї статистики німецького МВС входять переважно правопорушення у сфері пропаганди, пошкодження майна, образи, розпалювання ворожнечі, примус або погрози та порушення правил проведення зібрань.

Кількість насильницьких злочинів, мотивованих правою та лівою ідеологією, зросла приблизно в однаковій мірі – на 8,55% та 8,79% відповідно.

Оприлюднення цих даних відбулося після серії нападів на німецьких політиків за останні кілька тижнів на тлі кампанії перед виборами до Європейського парламенту.

За останній рік ультраправа "Альтернатива для Німеччини" різко наростила рейтинг, ставши другою за популярністю партією Німеччини, але скандал, пов'язаний із обговоренням членами "АдН" депортації німців іммігрантського походження, вдарив по її підтримці.

Крім того, в останні тижні "Альтернатива для Німеччини" фігурувала в кількох гучних справах щодо шпигунства на користь Китаю та торгівлі впливом на користь РФ.