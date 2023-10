Топ-чиновники ЕС вместе приехали в израильский поселок, где боевики убили более 100 человек

Президенты Еврокомиссии и Европарламента вместе посетили израильский поселок-кибуц Кфар Аза возле сектора Газа, где во время набега в субботу 7 октября боевики ХАМАС убили более сотни человек.

Как сообщает "Европейская правда", фото с места они выложили в своих Twitter.

"Ужас того, что здесь произошло, невозможно передать словами. Мы в трауре вместе с семьями погибших", – написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

We were in Kfar Azza. One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend. The horror of what happened here is unspeakable. We mourn with the families of the victims. pic.twitter.com/Sy0AXhcBM3

Президент Европарламента Роберта Метсола тоже написала, что для описания того, что произошло в поселке, трудно подобрать слова, и эти действия ХАМАС является позором на весь мир.

"ХАМАС – террористы. Они не представляют стремлений палестинского народа, а лишь препятствуют их реализации. Такое варварство невозможно оправдать", – подчеркнула она.

In Kfar Azza, at the scene of the atrocity and murder.



The unspeakable acts committed by Hamas here will go down in global infamy.



Hamas are terrorists. They don't represent the aspirations of the Palestinian people, they hinder it.



Their brutality can never be justified. pic.twitter.com/TDepHzMdLN