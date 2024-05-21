Сейм Литви ухвалив резолюцію про підтримку протестів у Грузії

Сейм Литви ухвалив резолюцію про підтримку грузинських протестувальників, які виступають проти закону про "іноагентів", і закликав грузинську владу скасувати його.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За резолюцію проголосували 93 депутати, п'ять були проти і десять утрималися.

"Сейм Литви висловлює жаль з приводу того, що дії уряду Грузії несумісні з прагненнями грузинського суспільства, задекларованим прагненням країни до інтеграції в ЄС і НАТО і можуть мати серйозні довгострокові наслідки для геополітичного курсу і демократії країни, і висловлює свою підтримку народу Грузії, який захищає своє право вільно висловлювати свою громадянську позицію і європейське майбутнє своєї країни", – йдеться в резолюції.

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У документі сказано, що прийнятий грузинським парламентом закон по суті є еквівалентом російського закону про "іноземних агентів" і несумісний з європейськими цінностями та демократичними принципами.

Литовські законодавці закликали своїх грузинських колег відкликати новий закон, забезпечити свободу слова і зібрань та сприяти розвитку громадянського суспільства в країні.

Литовські депутати рішуче засудили застосування насильства проти мирних протестувальників, журналістів та організовану кампанію наклепу, залякування і прямого фізичного насильства проти представників громадянського суспільства.

Депутати заявили, що дії, спрямовані на придушення мирних зібрань і свободи вираження поглядів, є неприйнятними, особливо в країні-кандидатці на вступ до ЄС.

У понеділок ЗМІ стало відомо про підготовку в Конгресі США законопроєкту, який пропонує Грузії масштабну підтримку у разі відмови від антизахідного курсу, та санкції у разі його продовження.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала скандальний закон, проте парламент може подолати її вето і планує зробити це.

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