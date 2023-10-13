Проєвропейський уряд Болгарії пережив вотум недовіри

Національні збори Болгарії в п’ятницю провалили першу спробу оголосити вотум недовіри проєвропейському уряду країни, яку ініціювала проросійська партія "Відродження".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БНР.

"Відродження" мотивувало клопотання про відставку уряду Ніколая Дєнкова нібито провалом в енергетичному секторі – через його рішення поступово закрити вугільні теплоелектростанції та переходити на "зелену" енергетику, що викликало масові протести.

Однак вотум недовіри болгарському уряду підтримав тільки 71 депутат – від "Відродження", популістської партії "Є такий народ", а також Болгарської соціалістичної партії.

Проти висловились 143 парламентарі від коаліційних партій ГЕРБ-ХДС, "Продовжуємо зміни-Демократична Болгарія", а також і ДПС висловилися проти. "За" вотум недовіри проголосував 71 депутат від "Відродження", БСП, ІТН та єдиний незалежний депутат.

Прем'єр-міністр Болгарії назвав невдалий вотум недовіри "марною тратою парламентського часу".

Водночас лідерка соціалістів Корнелія Нінова вже заявила, що її партія негайно розпочне збір підписів за новим вотум недовіри.

У червні цього року парламент Болгарії схвалив уряд на чолі з прем’єр-міністром, академіком Ніколаєм Денковим, який працюватиме наступні дев’ять місяців за погодженням між двома найбільшими парламентськими блоками – ГЕРБ-СДС і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Читайте також: Два уряди і жодної коаліції: як Болгарія вийшла з політичної кризи та що це змінить для України.