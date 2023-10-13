Проевропейское правительство Болгарии пережило вотум недоверия

Национальное собрание Болгарии в пятницу провалило первую попытку объявить вотум недоверия проевропейскому правительству страны, которую инициировала пророссийская партия "Возрождение".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

"Возрождение" мотивировало ходатайство об отставке правительства Николая Денкова якобы провалом в энергетическом секторе – из-за его решения постепенно закрыть угольные теплоэлектростанции и переходить на "зеленую" энергетику, что вызвало массовые протесты.

Однако вотум недоверия болгарскому правительству поддержал только 71 депутат – от "Возрождения", популистской партии "Есть такой народ", а также Болгарской социалистической партии.

Против высказались 143 парламентария от коалиционных партий ГЕРБ-ХДС, "Продолжаем изменения-Демократическая Болгария", а также и ДПС высказались против. "За" вотум недоверия проголосовал 71 депутат от "Возрождения", БСП, ИТН и единственный независимый депутат.

Премьер-министр Болгарии назвал неудачный вотум недоверия "пустой тратой парламентского времени".

В то же время лидер социалистов Корнелия Нинова уже заявила, что ее партия немедленно начнет сбор подписей за новый вотум недоверия.

В июне этого года парламент Болгарии одобрил правительство во главе с премьер-министром, академиком Николаем Денковым, которое будет работать следующие девять месяцев по согласованию между двумя крупнейшими парламентскими блоками – ГЕРБ-СДС и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".

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