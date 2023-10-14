Прем’єр Британії повідомив про "огидне" зростання кількості антисемітських інцидентів

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак напередодні розповів, що у країні спостерігається "огидне" зростання кількості антисемітських інцидентів після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Заяву Сунака наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За даними поліції Лондона, з 29 вересня по 12 жовтня надійшло 105 повідомлень про антисемітські інциденти і 75 правопорушень на ґрунті антисемітизму, порівняно з 14 інцидентами і 12 правопорушеннями за аналогічний період минулого року.

"За останні кілька днів спостерігається відверто огидне зростання антисемітських інцидентів, це неправильно. Ми абсолютно не потерпимо людей, які підбурюють до ненависті, насильства чи расистських дій", – зазначив британський прем’єр.

У четвер Сунак розпорядився збільшити фінансування для захисту місцевих єврейських установ.

Мер Лондона Садік Хан заявив, що поліція працюватиме довші зміни, щоб забезпечити безпеку міста і заспокоїти вразливі громади, зокрема, поліцейські перебуватимуть всередині синагог на знак підтримки.

Столична поліція повідомила, що в суботу понад 1000 правоохоронців будуть чергувати в центрі Лондона під час запланованого "Маршу за Палестину", на який, як очікується, прибудуть тисячі людей.

Поліція обіцяє арештувати будь-кого з прапором на підтримку Хамасу або будь-якої іншої забороненої терористичної організації.

Водночас поліція фіксує і зростання ісламофобії: 58 інцидентів за період з 29 вересня по 12 жовтня, порівняно з 31 за ті ж два тижні минулого року.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії та Євроради у п’ятницю разом вирушили до Ізраїлю, де відвідали у тому числі селище, в якому терористи ХАМАС вбили понад сотню людей.

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