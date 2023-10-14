Премьер Британии сообщил об "отвратительном" росте количества антисемитских инцидентов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак накануне рассказал, что в стране наблюдается "отвратительный" рост количества антисемитских инцидентов после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Заявление Сунака приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

По данным полиции Лондона, с 29 сентября по 12 октября поступило 105 сообщений об антисемитских инцидентах и 75 правонарушений на почве антисемитизма, по сравнению с 14 инцидентами и 12 правонарушениями за аналогичный период прошлого года.

"За последние несколько дней наблюдается откровенно отвратительный рост антисемитских инцидентов, это неправильно. Мы совершенно не потерпим людей, которые подстрекают к ненависти, насилию или расистским действиям", – отметил британский премьер.

В четверг Сунак распорядился увеличить финансирование для защиты местных еврейских учреждений.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что полиция будет работать длинные смены, чтобы обеспечить безопасность города и успокоить уязвимые общины, в частности, полицейские будут находиться внутри синагог в знак поддержки.

Столичная полиция сообщила, что в субботу более 1000 правоохранителей будут дежурить в центре Лондона во время запланированного "Марша за Палестину", на который, как ожидается, прибудут тысячи людей.

Полиция обещает арестовать любого с флагом в поддержку Хамаса или любой другой запрещенной террористической организации.

В то же время полиция фиксирует и рост исламофобии: 58 инцидентов за период с 29 сентября по 12 октября, по сравнению с 31 за те же две недели прошлого года.

Напомним, президент Еврокомиссии и Евросовета в пятницу вместе отправились в Израиль, где посетили в том числе поселок, в котором террористы ХАМАС убили более сотни человек.

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