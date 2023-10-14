Прем'єрка Латвії назвала Росію головною загрозою для північноєвропейського регіону

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Росія, як і раніше, залишається головною загрозою для північноєвропейського регіону.

Свою заяву вона зробила у Швеції, де відбувалося засідання лідерів Об'єднаних сил реагування (JEF), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Латвійська прем’єрка наголосила на необхідності шукати рішення, які обмежать російські атаки і геополітику.

Сіліня зазначила, що ситуація з безпекою в регіоні змінюється, і, хоча до НАТО приєднуються нові країни, тим самим роблячи альянс сильнішим, Латвія, як і раніше, стикається з викликами, наприклад, потенційним саботажем проти інфраструктури або розгорнутою режимом білоруського диктатора Александра Лукашенка гібридною війною з переправленням нелегальних іммігрантів через кордон Латвії.

Вона підкреслила, що JEF є платформою, де ці проблеми можна озвучити, а також узгодити підтримку, що надається країнами Україні.

Об’єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force) – це багатонаціональні експедиційні сили, створені у 2015 році Сполученим Королівством, що охоплюють військових держав Балтії і всієї Північної Європи, включно з Ісландією, а також Нідерландів.

Під час виступу на саміті JEF у п'ятницю український президент Володимир Зеленський висловив думку, що успішний опір України російській агресії відкриває перспективи для того, щоб у майбутньому свої окуповані території змогла повернути Грузія.