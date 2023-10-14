Премьер Латвии назвала Россию главной угрозой для североевропейского региона

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Россия по-прежнему остается главной угрозой для североевропейского региона.

Свое заявление она сделала в Швеции, где проходило заседание лидеров Объединенных сил реагирования (JEF), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Латвийский премьер подчеркнула необходимость искать решения, которые ограничат российские атаки и геополитику.

Силиня отметила, что ситуация с безопасностью в регионе меняется, и, хотя к НАТО присоединяются новые страны, тем самым делая альянс сильнее, Латвия по-прежнему сталкивается с вызовами, например, потенциальным саботажем против инфраструктуры или развернутой режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко гибридной войной с переправкой нелегальных иммигрантов через границу Латвии.

Она подчеркнула, что JEF является платформой, где эти проблемы можно озвучить, а также согласовать поддержку, оказываемую странами Украине.

Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force) – это многонациональные экспедиционные силы, созданные в 2015 году Соединенным Королевством, охватывающие военных государств Балтии и всей Северной Европы, включая Исландию, а также Нидерландов.

Во время выступления на саммите JEF в пятницу украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что успешное сопротивление Украины российской агрессии открывает перспективы для того, чтобы в будущем свои оккупированные территории смогла вернуть Грузия.