Російського топ-дипломата знайшли мертвим в турецькому готелі

Керівник департаменту загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ РФ Ніколай Кобринець був знайдений мертвим у своєму готельному номері в районі Таксім, що в турецькому Стамбулі.

Про це повідомив турецький телеканал NTV, пише "Європейська правда".

Російський дипломат приїхав до Стамбула на зустріч послів. Колеги росіянина намагалися до нього додзвонитися після того, як той не прийшов на ранкову зустріч. Після цього співробітники готелю зайшли в номер Кобринця і знайшли його тіло.

За попередніми даними слідства, Кобринець помер від серцевого нападу. Його тіло доставили в морг для встановлення точної причини смерті.

Пресслужба МЗС РФ підтвердила дані про смерть Кобринця, однак не уточнила, що стало причиною.

Нагадаємо, у грудні 2016 року співробітник поліції Мевлют Алтинташ смертельно поранив посла Росії в Туреччині Андрія Карлова на фотовиставці в Анкарі. Пізніше його ліквідували на місці події.

Турецька прокуратура стверджувала, що за вбивством стояла мережа Гюлена, яка нібито прагнула погіршити відносини між Туреччиною і Росією. Дев'ять осіб були арештовані. Інші, в тому числі Гюлен, який живе у США, постали перед судом заочно.

У 2021 році у Туреччині п’ятеро осіб отримали довічний термін через вбивство посла Росії.